В Тамбовской области после падения обломков БПЛА зафиксировали разрушения

Ночью в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск в Тамбовской области уничтожили три дрона. Обломками БПЛА частично повреждена кровля частного дома. Пострадавших нет. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным Минобороны РФ, всего над Черноземьем ночью ликвидировали 27 беспилотников: 15 над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской, два — над Курской.

В 23:12 15 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения нескольких БПЛА в одном из районов произошел пожар на территории нефтебазы. По последним данным, пострадавших нет. О ликвидации возгорания не сообщалось. С 17:12 15 января до 6:44 16 января в регионе действовал режим угрозы удара дронов.

В правительстве Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства. Ночью в области один раз объявлялась ракетная опасность и действовал режим опасности атаки БПЛА, введенный в 19:41 15 января. Белгородские власти пока не прокомментировали удары ВСУ.

По данным губернатора Игоря Артамонова, в Липецкой области в 18:28 15 января был введен режим воздушной опасности, в 23:22 — угрозы атаки БПЛА в облцентре и Липецком округе. Они действовали до 6:23 и 0:32 16 января соответственно.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова