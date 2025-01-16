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обновлено 12:09

Тушение атакованной дронами нефтебазы в Воронежской области продолжается

Продолжается тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, начавшегося после атаки БПЛА поздним вечером 15 января. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Пострадавших нет. На место направлены дополнительные силы из двух соседних регионов.

Тушение пожара на атакованной ВСУ нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области

Тушение пожара на атакованной ВСУ нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Тушение пожара на атакованной ВСУ нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

По словам главы региона, на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Сейчас возгорание на нескольких резервуарах ликвидируют усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда.

«Угрозы населению нет. На доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области ситуация никак не повлияет»,— заявил господин Гусев.

Губернатор уточнил, что ночью ВСУ с помощью более десяти БПЛА атаковали три района Воронежской области. Большая часть ударов пришлась на нефтебазу. По данным Минобороны, над регионом сбили семь беспилотников.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

UPD: Госавтоинспекция Воронежской области сообщила, что полностью перекрыто движение на автодороге Лиски — Давыдовка — Копанище в Лискинском районе с 0 по 5 км.

UPD: Развернут штаб по ликвидации последствий происшествия. В ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункт временного размещения, где они смогут отдохнуть. Для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий угрозы нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Алина Морозова

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