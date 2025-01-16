Белгородская ГК «Эфко» купила бизнес-центр в Москве под штаб-квартиру

Белгородский производитель продуктов питания ГК «Эфко» приобрел бизнес-центр «Аркус IV» на Ленинградском проспекте в Москве у AB Development, сообщили «Ъ» источники на рынке недвижимости. Площадь здания составляет 25 тыс. кв. м. Консультанты оценивают сделку в 10–11,7 млрд руб. В ГК «Эфко» отказались от комментариев, а представители продавца не смогли оперативно ответить на запрос издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас в бизнес-центре в аренде находится 8 тыс. кв. м, в том числе у производителя продуктов питания Kraft Heinz и Cargill, поставщика шин и дисков «Пауэр Интернэшнл», автопроизводителя «Соллерс» и инвесткомпании Altera Capital. Эксперты «Ъ» на рынке недвижимости считают, что новый владелец сохранит этих арендаторов, и в этом случае сама «Эфко» может занять в «Аркус IV» 9 тыс. кв. м., учитывая, что офисная часть объекта составляет 17 тыс. кв. м.

ГК «Эфко» ищет офис для своей штаб-квартиры с 2024 года. В конце прошлого лета исполнительный директор группы Сергей Иванов сообщал в своем Telegram-канале, что «Эфко» из производственного холдинга превращается в инвесткомпанию. «В нашей логике правильный офис в Москве — один из драйверов такой трансформации»,— заявлял топ-менеджер. Текущий офис «Эфко» расположен в бизнес-центре Central City Tower на Овчинниковской набережной в столице. По данным источников «Ъ», предприятие рассматривало вариант как покупки, так и аренды офиса. Изначально «Эфко» запрашивала площади до 8 тыс. кв.м., что втрое меньше приобретенного здания.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. ГК выпускает соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi!. Кроме того, группа производит мыло под марками Fresh, «Малио», «Магия цветов». Производственные активы «Эфко», по собственным данным компании, расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и в Подмосковье, а также в Казахстане. По данным рейтинга Infoline Food & Drink, по итогам 2022 года холдинг впервые стал лидером пищевой отрасли. По данным СПАРК, выручка холдинга по итогам 2023 года выросла составила 314,1 млрд руб., а чистая прибыль — 3,9 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Производитель масла зашел в "Аркус"».