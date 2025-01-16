Поставщик питания в липецкие школы встал на первую ступень банкротства

Арбитражный суд Липецкой области ввел первую ступень банкротства — процедуру наблюдения — в местном ООО «Мастер провиант». Временным управляющим утвержден член ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Валентин Шерухин. Рассмотрение его отчета запланировано на 1 июля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

С заявлением о банкротстве бывшего поставщика питания в липецкие школы обратилось ПАО «Московский кредитный банк» в августе 2024 года. Согласно иску, у ответчика есть задолженность по кредитному договору в размере 5,7 млн руб.

По данным картотеки арбитражного суда, осенью заявление о вступлении в банкротное дело подало УФНС по региону. Дата его рассмотрения пока не назначена. Размер требований не уточняется.

На этой неделе арбитражный суд Липецкой области также ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении гендиректора и единственного владельца «Мастер провианта» Валерия Пешкова. Рассмотрение отчета финансового управляющего запланировано на 18 июня. С иском о банкротстве бизнесмена обратился «Московский кредитный банк» в июне 2024 года.

До нынешнего учебного года «Мастер провиант» являлся оператором питания в школах Липецка с наибольшей долей рынка. В сентябре прошлого года представители компании рассказывали «Ъ-Черноземье», что работать в липецких школах сейчас экономически невыгодно. В частности, это связано с ростом цен и дефицитом поваров. Из-за сложной ситуации в учебном году 2023/2024 «Мастер провианту» пришлось брать кредиты. После этого он решил уйти из сферы социального питания.

Подробнее о смене операторов школьного питания в Липецке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова