Эдуард Брагин выбыл из конкурса на пост главы района в Липецкой области

Глава Лев-Толстовского района Липецкой области Эдуард Брагин не дошел до финала конкурса на замещение занимаемой им должности. Комиссия допустила до тайного голосования среди депутатов райсовета двух из трех дошедших до второго этапа кандидатов — водителя автомобиля в ОАО «РЖД» Дмитрия Макеева и главу Лев-Толстовского сельсовета Константина Шабанова. Это следует из решения комиссии, опубликованного на сайте райадминистрации.

Это второй конкурс на пост главы муниципалитета. Первый был объявлен в октябре 2024 года. На него заявились те же кандидаты и делопроизводитель отдела молодежной политики, культуры и спорта райадминистрации Александр Морковин. Комиссия отклонила все заявки, потому что никто из участников не смог набрать необходимое большинство голосов.

В конце октября губернатор Игорь Артамонов поддержал участие Константина Шабанова в конкурсе. Тогда глава региона заявил, что «за последние годы в районе накопилось слишком много проблем».

Эдуард Брагин руководит муниципалитетом с 2019 года. В августе 2023-го президиум политсовета липецкого реготделения «Единой России» решил исключить его из партии «из-за слабой управленческой работы». Господин Брагин отверг все обвинения и не покинул пост.

Алина Морозова