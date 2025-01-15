«После такого начала верить в Даниила Медведева перестали многие»

Андрей Рублев покидает Australian Open. На первом в сезоне турнире Большого шлема россиянин уступил уже в стартовом матче. Россиянина обыграл теннисист из второй сотни, бразилец Жоао Фонсека, причем в трех сетах. Первый круг на кортах Мельбурна уже завершен. Перспективы российских теннисистов в турнире с призовым фондом в $60 млн оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

В мужском одиночном разряде первый круг россияне начали неудачно. Даже лучший теннисист нашей страны Даниил Медведев умудрился проиграть два сета 418-й ракетке мира тайцу Касидиту Самрею. Да, в итоге Медведев взял верх в пяти сетах, но заставил болельщиков поволноваться.

После матча Даниил заявил, что удивлен такому уровню игры соперника, предсказал, что тайца ждет успех, предрек ему много девушек и походы в казино, а также пошутил, что специально затянул игру для того, чтобы набрать форму. Почему таец смог выиграть два сета у пятой ракетки мира? Объяснил теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Медведев просто не чувствовал себя в оптимальном состоянии из-за недостатка времени на адаптацию и акклиматизацию. А второй и третий сет — наверное, только Медведев знает, что именно там случилось.

Я не исключаю того, что он пробовал какие-то варианты, но, в конце концов, его класс в данном случае был обязан сказаться».



После такого начала верить в Медведева перестали многие, а зря. Даниил всегда начитает турнир в Австралии не очень удачно. Так что делать выводы по поводу результата первой ракетки нашей страны в Австралии рано, уверен залуженный тренер России Борис Собкин: «Давайте вспомним, что было в 2024 году. Картина повторяется один к одному. Противники не слишком сильные, а победы даются тяжело. Может быть, дальше пойдет чуть легче. Но он может дойти до финала».

К сожалению, уже в первом круге турнир покинул россиянин Андрей Рублев. Он уступи 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке из второй сотни рейтинга. Но если кто-то считает, что поражение девятой ракетки мира от игрока, который сейчас находится на 112-м месте, это сенсация, он ошибается, уверен Евгений Федяков: «Ничего удивительного в победе Фонсеки нет. Это игрок неординарный, способный. Он показывает то, что отличает больших чемпионов: рискует в ключевых ситуациях и выигрывает важные очки. Так играл в свое время Марат Сафин, совершенно бесстрашно».

Что же касается главных претендентов на победу в Австралии, то здесь все без изменений. Букмекеры верят в итальянца Янника Синнера, испанца Карлоса Алькараса и, конечно же, в серба Новака Джоковича, куда же без него. В одиночном разряде у женщин ярко выраженных фаворитов нет. Среди российских участниц пристального внимания заслуживают Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые, если кто забыл, выиграли в Париже серебро Олимпийских игр.

Хотя поверить в итоговую победу кого-то из наших соотечественниц в Австралии сложно. Той же Андреевой придется сойтись в одной восьмой финала с первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. К тому же до этой стадии еще нужно добраться. Но пока старт россиянок можно назвать удачным, уверен Борис Собкин: «Хорошо играющих девчонок гораздо больше, чем хорошо играющих мальчишек. Ребят тоже немало, все-таки в сотне пять человек, и трое из них высоко.

Но девушек больше, и в среднем качество их игры выше. То, что из 12-ти прошли девять — это хороший результат»

Так что на Australian Open все только начинается. Федеральные телеканалы турнир, конечно, не показывают, но пиратские трансляции в интернете никто не блокирует, так что при желании все можно увидеть, причем совершенно бесплатно и с комментариями на русском языке.

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