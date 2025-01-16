Flydubai опять полетели

Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы в Минеральные Воды и Сочи. Полеты в эти города были отменены в конце декабря после крушения самолета Азербайджанских авиалиний в Актау. Причем изначально эмиратский перевозчик должен был вернуть рейсы 2-3 января, но дважды переносил даты. Первый рейс в Минеральные Воды состоится 23 января, а в Сочи — 25 января. Как убедился “Ъ FM”, билеты уже в продаже. Например, перелет из Дубая в Сочи 24 января обойдется чуть более чем в $500 на одного пассажира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

До сих пор на рынке обсуждают несколько версий такого поведения перевозчика, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Информация появлялась от самого перевозчика — публичная и непубличная. В первой вариации была формулировка о безопасности полета, но затем она была изменена на технические трудности. Здесь надо понимать, как летают к нам иностранные перевозчики: они выводят самолеты из общего оборота, потому что для полетов в РФ им требуется отдельный вид страховки.

Эта техника обязана находиться в их полной собственности, или компания-лизингодатель не должна иметь возражений на полеты в Россию. И, возможно, что на период высокого спроса не было возможности выделить дополнительные суда, и вот взяли два маршрута, которые пользуются, честно, не самой высокой популярностью, и оставили эти борта как резервы на случай каких-то эксцессов во время праздников.

Такая версия тоже вполне правдоподобна, потому что они совершали рейсы в Махачкалу, которая находится в том же регионе».

По оценкам Ассоциации туроператоров России, отмена рейсов авиакомпании Flydubai затронула свыше 4 тыс. туристов. Большая их часть покупала билеты в рамках пакетных туров. Некоторые туроператоры быстро пересадили клиентов на самолеты других перевозчиков. Однако треть пассажиров отказалась от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, подсчитывали в Российском союзе туриндустрии. Это было связано с тем, что авиакомпания сообщала о переносах практически в последний момент, а все доступные альтернативные рейсы оказывались слишком дорогими, говорит гендиректор сети турагентств

«Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Flydubai поступил крайне непорядочно по отношению к огромному количеству туристов, когда буквально за сутки объявил, что 28 декабря прекращает полеты из двух крупнейших аэропортов. Тысячи людей не могли уже поменять отели, потому что это высокий период, Новый год, и, естественно, туристы и агенты вынуждены были обращаться к другим авиакомпаниям. Билет на 30 декабря у одного бюджетного перевозчика, который стоил порядка 50 тыс. руб., стал стоить 350 тыс. руб. Многие туристы потеряли огромные деньги, чтобы не платить штрафы в отеле. Доверие рынка уже утрачено. Сейчас им надо зарабатывать его заново».

Могут ли пассажиры потребовать компенсации дополнительных расходов от компании Flydubai? Заместитель председателя общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов говорит, что такая опция есть. Однако добиться возмещения будет практически невозможно, считает собеседник “Ъ FM”: «В нынешней ситуации мы видим, что к иностранным авиакомпаниям, которые выполняют свои рейсы из российских городов, огромное количество жалоб идет.

Нет инструментов реального контроля либо воздействия на данных перевозчиков со стороны авиационных властей. И возникшая ситуация говорит о том, что пассажиры могут обратиться, но получить какую-либо компенсацию, какие-либо действия со стороны авиакомпаний вряд ли будут. Поэтому здесь мы бы настаивали на том, чтобы со стороны Министерства транспорта и Росавиации был выработан понятный инструментарий воздействия на авиакомпании, которые грубо нарушают права наших граждан.

У авиакомпаний не было веских оснований отменять рейсы. Авиационные власти России не способствовали возникновению каких-либо опасных ситуаций в небе. Поэтому здесь вопрос к ним. Потому что получается вольное поведение — летаем, когда хотим. Это не очень правильная история».

Помимо Flydubai рейсы в некоторые российские города отменил азербайджанский перевозчик AZAL, казахстанский Qazaq Air, Turkmenistan airlines и израильская El AL.

Тем временем Следственный комитет России сообщил, что после крушения самолета AZAL назначена судебная экспертиза для оценки действий диспетчеров, системы организации воздушного движения и служб ПВО.

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Иван Якунин