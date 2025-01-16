В Госдепартаменте уверены, что Украина больше не возобновит транзит газа из РФ

Помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт высказал уверенность, что Украина больше не возобновит транзит газа из России через свою территорию.

«Я убежден, что обратного пути не существует»,— сказал он в выступлении в организации Atlantic Council (признана нежелательной в России) в Вашингтоне.

По словам господина Пайетта, сейчас в Европа становится «окончательно независимой» от российских энергоресурсов, а остановка транзита через Украину сопровождается «драматическим ростом» связанной с СПГ индустрии в США.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом».

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто назвал это решение Киева неприемлемым. По его словам, из-за отказа Украины от транзита цены на газ в Европе выросли на 20%. В начале месяца стоимость топлива увеличилась до максимума с октября 2023 года. К 6 января цены упали до значений конца декабря.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Энергокризису поддают газа».