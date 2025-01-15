Гособлигации нашли редких покупателей

Результаты первых аукционов 2025 года по размещению гособлигаций оказались низкими: общий спрос не дотянул до 24 млрд руб., а объем размещений — до 10 млрд руб. Инвесторам, которые все еще ждут определенности относительно дальнейшей монетарной политики ЦБ, были предложены не самые востребованные виды ОФЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Первые аукционы 2025 года по размещению гособлигаций, проведенные 15 января, можно назвать тестовыми. Совокупный спрос по двум выпускам ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) составил всего 23,5 млрд руб., а объем размещения не дотянул и до 10 млрд руб. (минимальный результат с начала ноября 2024 года, но тогда был лишь один аукцион). Заметно уступают текущие показатели и первому аукциону минувшего года, тогда при спросе в 137,2 млрд руб. объем размещения составил 97 млрд руб. Вместе с тем в декабре прошлого года министерству дважды удавалось размещать гособлигации на 1 трлн руб. по номиналу. Однако тогда инвесторам были предложены новые выпуски ОФЗ с переменным купоном (см. “Ъ” от 5 и 13 декабря 2024 года).

Вместе с тем даже для достижения текущего символического результата от Минфина потребовалась более высокая премия, чем он предлагал в конце 2024 года. Средневзвешенная доходность на аукционе по десятилетним облигациям составила 16,8% годовых, а по 15-летним бумагам — 16,81% годовых. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, 15-летние бумаги были размещены с премией к вторичному рынку в размере 13 базисных пунктов (б. п.), а 10-летние — 12 б. п., то есть в два-три раза выше, чем в конце прошлого года.

Участники рынка выделяют несколько причин такого слабого старта.

В частности, в конце минувшего года на фоне решения Банка России сохранить ставку на уровне 21% облигации резко выросли в цене (см. “Ъ” от 24 декабря). В итоге индекс гособлигаций RGBITR взлетел в конце года более чем на 7% и закрепился выше уровня 600 пунктов, вернувшись к значениям начала марта. «Долговой рынок достаточно дорогой, и заходить на текущих уровнях пока не так много желающих, хотя в целом интерес к длинным ОФЗ присутствует»,— отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко. Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Владимир Корнев, текущие доходности ОФЗ-ПД заметно ниже ключевой ставки (21%) и ставки RUONIA (20,49%), что ограничивает их привлекательность. Ставки коротких ОФЗ находятся в диапазоне 17,33–19,5% годовых, среднесрочных — 16,3–17,3% годовых, долгосрочных — 15,9–16,5% годовых.

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Осторожная позиция участников рынка связана с высокой неопределенностью относительно дальнейших шагов Банка России. «Многие будут ждать первую выходящую статистику, а также комментарии ЦБ, для того чтобы понять, где мы сейчас находимся и какой все же фактор основной — инфляция или кредитование»,— отмечает господин Чернышенко.

В случае если ЦБ подтвердит, что ключевым в текущих условиях выступает кредитование, или начнется устойчивое замедление инфляции, то спрос на длинные ОФЗ с фиксированным купоном может вырасти. По мнению Дмитрия Грицкевича, спрос на такие бумаги будет поддерживаться и ожиданиями снижения геополитической премии в цене российских активов в текущем году. При этом выполнить годовой план 2025 года, который составляет внушительные 4,8 трлн руб. против 4,4 трлн руб. в 2024 году, без ОФЗ с переменным купоном не получится. Поэтому, как считает господин Грицкевич, Минфин будет периодически предлагать флоатеры на аукционах, чтобы избежать излишнего давления от размещения ОФЗ-ПД на кривую доходности госбумаг.

Виталий Гайдаев