Госдума может в марте рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов

Законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них планируют внести в план работы Госдумы на март. Об этом говорится в проекте решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 года (март)»,— сказано в документе (цитата по ТАСС).

Законопроект внесли в Госдуму представители фракции КПРФ. В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил проект в комитет ГД по охране здоровья. В рамках инициативы предлагается запретить торговлю никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления. По данным Минздрава, среди потребителей электронных сигарет более 90% — подростки.

В конце года Госдума приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Он предусматривает штрафы и исправительные работы.

Подробнее о регулировании рынка электронных сигарет — в материале «Вейпы разбирают на за и против».