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Главные новости за 14 января. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Грунского из-за истечения срока служебного контракта.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко прокомментировал расптронившуюся в донских пабликах и СМИ информацию о своей отставке. По его словам, он не писал заявление.

Новым руководителем ПАО «Россети Юг» назначили Алексея Рыбина. Он работает в компании с 2012 года. Ранее возглавлял филиал «Волгоградэнерго» и дочернее общество «Волгоградские межрайонные электрические сети».

Подачу электроэнергии в четырех районах донской столицы восстановят до конца суток 14 января. Жители остались без света из-за отключения трех высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в районе Змиевской балки.

Бывший глава администрации Ворошиловского района Ростов Александр Конкин ушел из жизни в возрасте 77 лет. Он занимал эту должность с 2001 по 2010 годы.

Суд в Краснодаре оставил без изменения приговор бывшему министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. В марте 2024 года она была приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима за превышение полномочий.

В конкурсе на строительство второй очереди «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе за 1,8 млрд руб. участвуют две подрядные организации. Их названия не разглашаются.

В Ростовской области определили почти 70 мест для массового организованного проведения Крещенских купаний. Их оборудуют лестницами, перилами, а также специальными ограничителями.

В Таганроге суд продлил домашний арест директору спортивной школы олимпийского резерва №3 Ольге Тищенко до 14 февраля 2025 года. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку о нарушении прав фермеров Сальского района Ростовской области. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что местный предприниматель при поддержке муниципальных властей пытается незаконно присвоить себе их земли.

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