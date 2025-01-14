Умер экс-глава администрации Ворошиловского района Ростова Александр Конкин

Вчера, 13 января, ушел из жизни бывший глава администрации Ворошиловского района донской столицы Александр Конкин в возрасте 77 лет. Он занимал эту должность с 2001 по 2010 годы, сообщается на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

Александр Конкин 28 лет работал на Ростовском вертолетном заводе, пройдя путь от рядового инженера до заместителя генерального директора. На протяжении десяти лет он активно участвовал в работе профсоюзного комитета этого предприятия.

В 1997 году его назначили на должность заместителя министра труда и социального развития — директора департамента труда Ростовской области. После этого девять лет он занимал пост главы администрации Ворошиловского района Ростова. С 2010 по 2012 годы руководил управлением по работе с правоохранительными органами, а также вопросам общественного порядка в администрации города.

При жизни Александра Конкина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анастасия Казуков