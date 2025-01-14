Глава СК проконтролирует проверку по факту отъема земли у сальских фермеров

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль процессуальную проверку по факту нарушения прав фермеров Сальского района Ростовской области — сообщает пресс-служба ведомства. В соцсетях распространяется информация о том, что местный предприниматель при поддержке муниципальных властей пытается незаконно присвоить себе их земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Русская община» Фото: Telegram-канал «Русская община»

В региональном СУ СКР выясняют, имело ли место превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Telegram-канал объединения «Русская община», к которому обратились потерпевшие, накануне писал о том, что полями земледельцев пытается завладеть бизнесмен Армен Татеосян. По данным общественников, рэкетиры прибегают к мошенничеству и подлогу — в частности, переоформляют земли на подставные лица и устраивают проверки с конфискацией зерна и скота.

Пострадавшие фермеры утверждают, что обращались в администрацию президента, однако это не помогло. Теперь они рассчитывают привлечь к случившемуся внимание врио губернатора Юрия Слюсаря.

По информации сервиса Kartoteka.ru, Армен Татеосян руководит сальским ООО «Масис», организация специализируется на выращивании зерновых культур. Компания на рынке с 2001 года, в 2023 году «Масис» получил 117,8 млн руб. чистой прибыли.

Дмитрий Ковалевский