Кассационный суд оставил без изменения приговор Татьяне Быковской

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения приговор по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Приговор по делу Татьяны Быковской обжаловала сторона защиты, настаивающая на невиновности экс-чиновницы. Суд оставил жалобы адвокатов без удовлетворения.

В марте 2024 года Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к четырем годам шести месяцам колонии общего режима за превышение полномочий.

По версии следствия, в 2018 году она нарушила закон о конкуренции, создав условия для победы компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» в электронных аукционах на переработку и утилизацию медицинских отходов класса Б.

Татьяна Быковская не признала вину, настаивая, что ее действия были продиктованы желанием навести порядок в системе утилизации медицинских отходов в регионе.

Кристина Федичкина