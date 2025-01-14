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Свет в дома жителей Ростова вернут до конца суток

Подачу электроэнергии в разных районах донской столицы планируют восстановить до конца суток 14 января. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации господина Логвиненко, в районе Змиевской балки были отключены три высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП). В результате без света частично остались жители Советского, Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов города.

Специалисты уже приступили к ремонтным работам. На месте находится заместитель главы администрации Ростова по ЖКХ Станислав Марченко.

«Держу ситуацию на контроле», — отметил Алексей Логвиненко.

Ранее восстановить подачу электроснабжения планировалось примерно к 20:30 часам. Из-за отсутствия света прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства.

Анастасия Казуков

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