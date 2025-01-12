Минобороны сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на Курском направлении

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили пять контратак украинской армии на Курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны. Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается, уточнили в ведомстве.

6 января Минобороны сообщило о пресечении попытки контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Большое Солдатское в Курской области. Целью такой контратаки в военном ведомстве назвали попытку «остановить наступление российских войск на курском направлении». Днем ранее ведомство также отчиталось о пресеченной контратаке ВСУ в направлении хутора Бердин.

Бои в регионе продолжаются с 6 августа 2024 года. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции.

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