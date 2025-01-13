Росавиация: для рейсов между Москвой и Пекином достаточно самолетов 3 компаний

Перелеты Москвой и Пекином будут осуществлять самолеты трех компаний — «Аэрофлота», Air China и China Eastern Airlines. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко. По его словам, в случае роста спроса на этом направлении со стороны пассажиров «Аэрофлот» готов увеличить количество рейсов.

«Сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств»,— сказал представитель федерального агентства.

/Господин Кореняко добавил, что сейчас названные авиаперевозчики осуществляют в общей сложности 17 регулярных рейсов в неделю между столицами двух государств. Полеты выполняются на широкофюзеляжных самолетах.

Сегодня вечером стало известно о решении китайскоц авиакомпании China Southern приостановить полеты из Москвы в Пекин до конца марта. По данным Ассоциации туроператоров России, ситуация может затронуть 15–17 тыс. пассажиров. О том, что стало причиной отмены рейсов, не сообщается.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «China Southern сходит с рейса».