Авиакомпания China Southern приостановит прямые рейсы Москва—Пекин до 30 марта

Китайская авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин на даты с 20 января по 30 марта. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), рейсы China Southern из Москвы в Пекин со стыковкой в Гуанчжоу остались доступными, маршруты из других городов России в Китай также сохранились.

Согласно данным ассоциации, ситуация может затронуть 15–17 тыс. пассажиров. Наибольшая проблема возникла с туристами, которые выбрали билеты China Southern в третьи страны с пересадкой в Пекине. В этом случае авиакомпания возвращает средства за билет, а туроператоры предлагают путешественникам билеты от других авиакомпаний.

О том, что стало причиной отмены рейсов, не сообщается. Один из опрошенных АТОР туроператоров сообщил, что China Southern «игнорирует запросы» на этот счет. Помимо China Southern рейсы Москва—Пекин выполняют «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines. При этом билеты на даты, приходящиеся на празднование китайского Нового года, практически полностью раскуплены.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «China Southern сходит с рейса».