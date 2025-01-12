Главные новости за неделю 6 — 12 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Из бюджета Петербурга выделят 2,5 млрд рублей на развитие Особой экономической зоны «Санкт-Петербург», соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Как сообщили в пресс-службе Смольного, изменения вносятся в госпрограмму «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге». Денежные средства пойдут на проектирование, строительство, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.

В Казанском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января прошло рождественское богослужение по случаю христианского праздника Рождества Христова. Его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В праздничном мероприятии приняли участие руководители города, включая губернатора Александра Беглова, спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского, представители общественных организаций и обычные горожане. В храме собралось в общей сложности несколько сотен человек, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». О том, как проходило богослужение — в нашей фотогалерее.

Пожар в двухкомнатной квартире на улице Белы Куна д, 2, корп. 2 во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 7 января унес жизни двоих человек — мужчины и женщины. Еще трое пострадали, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Возгорание тушили пять спецмашин и 21 сотрудник спасательного ведомства. Огонь охватил 30 «квадратов» площади квартиры. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, пояснили в ведомстве. Предполагаемая виновница случившегося — погибшая женщина.

Кинотеатр, расположенный в здании гостиницы «Англетер», закрылся после 12 лет работы. Об этом сообщили в соцсетях проекта «Кино&Театр». «Мы не знаем, что будет с кинотеатром дальше, но очень надеемся, что будет что-то хорошее»,— написала команда проекта в соцсетях. Все последние дни работы сотрудники кинотеатра выкладывали фото с вывеской Angleterre Cinema Lounge, которая «светила все 12 лет, но теперь понемногу "угасает"». Вечером 8 января она погасла совсем.

Генеральное консульство Польши в Петербурге официально прекратило работу 8 января. Дипломатам со второй попытки удалось снять табличку и флаги со здания на 5-й Советской улице. Первая закончилась фиаско. Предположительно, дипломатам помешали замершие веревки. По словам местной жительницы, вещи из здания сотрудники консульства начали вывозить еще за день до этого. Напомним, что МИД РФ потребовал от польских дипломатов покинуть страну и здание на 5-й Советской до 10 января 2025 года. Три дипломатических сотрудника консульства были объявлены персонами нон грата.

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Санкт-Петербург и оценить результат затянувшейся реставрации консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Такое заявление лидер государства сделал после доклада министра культуры РФ Ольги Любимовой. Глава ведомства заявила, что в настоящее время идет процесс закупки музыкальных инструментов. Это удивило господина Путина, ведь речь шла о ремонте здания.

ООО «СЗКК» с 9 января повысило тарифы на проезд для всех категорий транспорта на головном участке платной трассы М-11 «Москва — Петербург». Изменение тарифа составит от 3% до 9% от первоначальной стоимости. В частности, для легковых машин цена вырастет от 10 до 100 руб. за одну поездку в зависимости от маршрута и времени проезда. Речь идет об участках платной трассы от Москвы до Шереметьево-2, от Москвы до Шереметьево-1, а также до Зеленограда, ЦКАД и до МКК.

Депутат ЗакСа от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь предложил ввести в России уголовную ответственность за фальсификацию продуктов и детских товаров. Проект постановления появился на сайте городского парламента. В пояснительной записке к нему указано, что в РФ возросли объемы фальсификации продовольственных и непродовольственных товаров. Экспертный совет по обелению (выводу из тени) экономики при комитете Госдумы по экономической политике выявил, что в 2023 году количество нарушений при производстве мясной продукции выросло на 80%, рыбной — на 122%, яиц — на 270%. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Очередные утраты понес в Петербург на этой неделе. 9 января стало известно, что на 61-м году жизни скончался актер, снявшийся в сериалах «СашаТаня», «Универ», «Улицы разбитых фонарей» и др., Анатолий Хропов. О смерти артиста сообщил его коллега Игорь Алексеев. Через несколько дней умер журналист, преподаватель, телерадиоведущий Игорь Апухтин, который вел программу про автомобили «Мир скорости» на MOTORADIO, а также преподавал в СПбГУ и СЗИУ РАНХиГС. Вечером 11 января появилась информация об уходе на 42-м году жизни двукратного победителя петербургского марафона «Белые ночи» Михаила Быкова. По словам его коллег, причиной смерти спортсмена могло стать заражение крови.

Рано утром 10 января на Индустриальной улице в Гатчине загорелось двухэтажное кирпичное здание завода по производству ацетона. Площадь пожара достигла 1,9 тыс. кв. метров. Возгоранию присвоили второй номер сложности. На его тушение потребовалось около восьми часов. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону, никто не пострадал. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).

США ввели санкции против шести компаний, зарегистрированных в Петербурге и Ленобласти. Соответствующее постановление опубликовано на сайте американского Минфина. Речь идет об ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», «Газпром Нефть», «Газпром Ангара», «РМК», «Ленгипронефтехим», «Киришиавтосервис» и «Кинеф». Все они связаны с энергетическим сектором экономики. Вашингтон считает их частью «теневого флота» России.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал иск комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) к ООО «Леврана». Трехсторонний договор расторгнут, производитель должен перечислить 2,5 млн рублей в качестве штрафа. На базе ОЭЗ компания планировала возвести научно–производственный комплекс по разработке и выпуску натуральной косметики.

Деревообрабатывающий холдинг «Свеза» приобрел заводы «ММПОФ Пэкэджинг» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» в промзоне Горелово на Волхонском шоссе. Первая компания специализируется на производстве картонной упаковки для средств гигиены и продуктов питания, вторая — на выпуске упаковки для табачных изделий. Также холдинг купил псковского производителя ободковой бумаги для сигаретных фильтров «Невские грани». Сумму всех сделок, которые уже официально завершены, «Свеза» не раскрывает.

Главу Петроградского района Санкт-Петербурга Владимира Омельницкого назначили новым вице-губернатором. Постановление о его утверждении на эту должность подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщили в пресс-службе городского правительства, чиновник вступит в должность с 14 января. Он будет курировать деятельность комитета имущественных отношений, комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Управления по развитию садоводства и огородничества.

На участке строительства складского комплекса для маркетплейса Ozon в Янино остановили незаконный сброс сточных вод. Процедуру провели сотрудники Госэконадзора Ленобласти. Работы на объекте приостановили в новогодние праздники, между тем насосы вновь были установлены. В связи с этим потребовалось вновь вмешаться в процесс, но уже с участием полиции. В самой компании Ozon заявили, что не имеют отношения к процессу строительства складского комплекса в Янино. Его возводит ГК «Ориентир». Маркетплейс заключил с организацией контракт предварительной аренды.

В выходные, 11-12 января, Петербург и Ленобласть вновь накрыли сильные снегопады. В городе на Неве в очередной раз объявили «желтый» уровень погодной опасности, на уборку петербургских дворов вышли более 8500 дворников, все коммунальные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Синоптики сообщили, что утром в воскресенье высота снежного покрова в Петербурге достигла отметки в 29 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы. За сутки прирост составил 13 см. Тем временем аэропорт Пулково дважды за один день приостанавливал прием и отправку самолетов в связи с плохими метеоусловиями — утром и вечером. В Ленобласти повалило около 700 деревьев, ряд населенных пунктов из-за снегопада остался без электричества.