Дорожники убрали в Ленобласти около 700 упавших во время снегопада деревьев

Власти Ленинградской области отчитались о промежуточных итогам уборки территории региона после обильных снегопадов в выходные 11-12 января. В частности, в населенных пунктах области убрано 680 упавших деревьев, сообщили в региональном «снежном штабе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как уточнили в администрации Ленобласти, в воскресенье, 12 января, высота свежевыпавшего снега превышает 10 см в Гатчинском, Тосненском, Киришском, Кировском, Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. В остальных — немного меньше. При этом уборка идет без остановки, задействованы более 5 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц спецтехники.

Одновременно с этим энергетики продолжают ремонтные работы в Кингисеппском, Гатчинском, Выборгском и Всеволожском районах, где из-за снегопада было нарушено электроснабжение. В течение дня количество отключенных от электроэнергии абонентов сократилось до 15 тыс., тогда как к 06:00 воскресенья их насчитывалось 30 тысяч, заявили в районной администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с начала января 2025 года выпало 103% месячной нормы осадков. Сегодня утром высота снежного покрова в городе достигла отметки в 29 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы. За сутки прирост снежного покрова составил 13 см.

В аэропорту Пулково из-за продолжающегося снегопада дважды приостанавливали прием и отправку рейсов. В связи с плохими метеоусловиями в Петербурге продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Андрей Цедрик