Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дорожники убрали в Ленобласти около 700 упавших во время снегопада деревьев

Власти Ленинградской области отчитались о промежуточных итогам уборки территории региона после обильных снегопадов в выходные 11-12 января. В частности, в населенных пунктах области убрано 680 упавших деревьев, сообщили в региональном «снежном штабе».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как уточнили в администрации Ленобласти, в воскресенье, 12 января, высота свежевыпавшего снега превышает 10 см в Гатчинском, Тосненском, Киришском, Кировском, Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. В остальных — немного меньше. При этом уборка идет без остановки, задействованы более 5 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц спецтехники.

Одновременно с этим энергетики продолжают ремонтные работы в Кингисеппском, Гатчинском, Выборгском и Всеволожском районах, где из-за снегопада было нарушено электроснабжение. В течение дня количество отключенных от электроэнергии абонентов сократилось до 15 тыс., тогда как к 06:00 воскресенья их насчитывалось 30 тысяч, заявили в районной администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с начала января 2025 года выпало 103% месячной нормы осадков. Сегодня утром высота снежного покрова в городе достигла отметки в 29 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы. За сутки прирост снежного покрова составил 13 см.

В аэропорту Пулково из-за продолжающегося снегопада дважды приостанавливали прием и отправку рейсов. В связи с плохими метеоусловиями в Петербурге продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...