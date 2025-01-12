Пулково во второй раз открыли для самолетов после очередной приостановки работы

Аэропорт Пулково снова возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщили «Ъ-СПб» в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» вечером 12 января. Аэродромные службы обеспечили нормативный коэффициент сцепления на взлетно-посадочных полосах, пояснили в пресс-службе Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Морозов / Пресс-служба Пулково Фото: Алексей Морозов / Пресс-служба Пулково

Напомним, во второй половине дня воскресенья петербургский аэропорт повторно закрывали для самолетов из-за плохих метеоусловий.

«Ъ-СПб» писал, что до этого в Пулково приостанавливали прием и отправку самолетов утром 12 января. Ограничения продолжали действовать в течение пяти часов. За это время было задержано и перенесено более 50 рейсов, на запасные аэродромы отправили 33 самолета, следовавших в Петербург.

Андрей Цедрик