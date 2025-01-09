Путин намерен посетить Петербург для осмотра консерватории после реставрации

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Санкт-Петербург и оценить результат затянувшейся реставрации консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Такое заявление глава государства сделал после доклада министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Российский лидер 9 января провел совещание с членами Правительства РФ. Глава ведомства заявила, что в настоящее время идет процесс закупки музыкальных инструментов. Это удивило Владимира Путина, ведь речь шла о ремонте здания. Госпожа Любимова отметила, что некоторые инструменты находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому их необходимо заменить. Однако президент поручил уточнить, куда дели прежние.

Темпы реставрации консерватории прежде уже вызывали возмущение у президента. Процесс стартовал в 2012 году, работы планировали завершить в 2019 году, однако это произошло лишь в начале текущего.

Татьяна Титаева