Путин намерен посетить Петербург для осмотра консерватории после реставрации
Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Санкт-Петербург и оценить результат затянувшейся реставрации консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Такое заявление глава государства сделал после доклада министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Фото: пресс-служба президента РФ
Российский лидер 9 января провел совещание с членами Правительства РФ. Глава ведомства заявила, что в настоящее время идет процесс закупки музыкальных инструментов. Это удивило Владимира Путина, ведь речь шла о ремонте здания. Госпожа Любимова отметила, что некоторые инструменты находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому их необходимо заменить. Однако президент поручил уточнить, куда дели прежние.
Темпы реставрации консерватории прежде уже вызывали возмущение у президента. Процесс стартовал в 2012 году, работы планировали завершить в 2019 году, однако это произошло лишь в начале текущего.