Пулково возобновил прием и выпуск самолетов после приостановки из-за снегопада
Петербургский аэропорт Пулково вновь осуществляет прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения действовали пять часов.
Фото: Пресс-служба Пулково
Коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Из-за приостановки работы переносили 50 рейсов, 33 самолета приземлились на запасных аэродромах.
После возобновления работы первым в воздушной гавани приземлился лайнер авиакомпании из Новосибирска, следом сел самолет из Горно-Алтайска.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Пулково приостановил прием и отправку рейсов из-за непогоды в Петербурге.