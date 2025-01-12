Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пулково возобновил прием и выпуск самолетов после приостановки из-за снегопада

Петербургский аэропорт Пулково вновь осуществляет прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения действовали пять часов.

Фото: Пресс-служба Пулково

Фото: Пресс-служба Пулково

Коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Из-за приостановки работы переносили 50 рейсов, 33 самолета приземлились на запасных аэродромах.

После возобновления работы первым в воздушной гавани приземлился лайнер авиакомпании из Новосибирска, следом сел самолет из Горно-Алтайска.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Пулково приостановил прием и отправку рейсов из-за непогоды в Петербурге.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...