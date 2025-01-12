Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов из-за непогоды в Петербурге

В петербургском аэропорту из-за сложных погодных условий приостановили прием и отправку рейсов. В настоящий момент там ведутся работы по очистке взлетно-посадочных полос от снега, сообщили утром 12 января в пресс-службе Пулково.

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Изначально предполагалось, что аэропорт возобновит работу в штатном режиме после 09:15, однако позднее приостановку приема и отправки рейсов в Пулково продлили. «Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий»,— пояснили в аэропорту.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне из-за снегопада в Пулково задержали 16 самолетов, 10 рейсов были отменены.

Андрей Цедрик