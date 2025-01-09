В Петербурге предложили ввести уголовную ответственность за фальсификат продуктов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь предлагает ввести в России уголовную ответственность за фальсификацию продуктов и детских товаров. Проект постановления появился на сайте городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС). Депутат ЗакС Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь (слева), фракция «Единая Россия».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС). Депутат ЗакС Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь (слева), фракция «Единая Россия».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пояснительной записке к нему указано, что в России возросли объемы фальсификации продовольственных и непродовольственных товаров. Экспертный совет по обелению (выводу из тени) экономики при комитете Госдумы по экономической политике выявил, что в 2023 году количество нарушений при производстве мясной продукции выросло на 80%, рыбной — на 122%, яиц — на 270%.

«Фальсификация продовольственных и детских товаров становится реальной угрозой национальной безопасности и реально решить данную проблему возможно лишь установив действительно суровую уголовную ответственность за производство и сбыт фальсифицированных продовольственных и детских товаров»,— отметил господин Рябоконь.

В настоящее время предусмотрена уголовная ответственность за производство и сбыт контрафактной продукции. Депутат предлагает ввести в УК РФ новую статью — 238_2, предусматривающую ответственность за изготовление и сбыт фальсифицированных продовольственных и детских товаров, за исключением биологически активных добавок. За это предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты ЗакСа настаивают на ужесточении требований к упаковке вейпов.

Татьяна Титаева