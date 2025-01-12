С начала нового года в Петербурге выпало 103% месячной нормы осадков

В Петербурге с начала января 2025 года выпало 103% месячной нормы осадков. Об этом 12 января в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

«Сегодня утром высота снежного покрова в городе достигла отметки в 29 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы. За сутки прирост снежного покрова составил 13 см»,— уточнил синоптик.

По словам господина Леуса, до конца дня в воскресенье снега в Петербурге «еще прибавится».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на уборку петербургских дворов от снега вышли более 8,6 тыс. дворников.

Тем временем в аэропорту Пулково из-за сложных метеоусловий приостановили прием и отправку авиарейсов.

Андрей Цедрик