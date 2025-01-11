Пятна мазута впервые обнаружили в Запорожской области

Выбросы мазута в Черном море достигли Запорожской области в Азовском море, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, участок загрязнения протяженностью 14,5 км обнаружили на Бердянской косе.

«Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован на Бердянской косе, со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута»,— написал Евгений Балицкий в Telegram.

Как добавил глава Запорожской области, еще один участок загрязнения с фрагментами твердой фракции мазута нашли на побережье косы Пересыпь. Его площадь составляет 5 кв. м.

По словам Евгения Балицкого, к ликвидации загрязнения привлечены сотрудники управления МЧС по региону и администраций муниципальных образований, а также волонтеры. Губернатор призвал все службы и ведомства усилить работу и проводить постоянный мониторинг прибрежной зоны.

Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 10 января стало известно о новом разливе нефтепродуктов с кормовой базы «Волгонефти-239» — она села на мель вблизи порта Тамань. Его площадь, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м.

Подробности — в материале «Ъ» «Мазут виден из Москвы».