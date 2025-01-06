Сербия примеряется к «Газпрому»

Белград готов выкупить доли «Газпрома» (MOEX: GAZP) в крупнейшей сербской нефтяной компании. Это произойдет, если США решатся ввести санкции против холдинга NIS, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, у Белграда есть деньги, чтобы приобрести пакеты «Газпрома» и «Газпромнефти». Суммарно они превышают 50%. О том, что компания NIS может оказаться под американскими санкциями, Александр Вучич заявил еще в середине декабря. Позже он сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Стороны договорились организовать встречу экспертов из двух стран, когда появится более детальная информация о санкциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

Однако с тех пор Вучич неоднократно нагнетал ситуацию вокруг этого, рассказал собственный корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев: «Эту тему президент Сербии Вучич поднял около месяца назад. Официальных подтверждений со стороны американских официальных лиц не было. Более того, в декабре посол США в Белграде Кристофер Хилл сказал, что у него нет информации о возможном введении санкций. Тем не менее президент Сербии Александр Вучич периодически возвращался к этому вопросу, в том числе и во время интервью "Радио и телевидению Сербии".

В его заявлении было два принципиально важных момента. Он сказал, что ждет разъяснений с американской стороны по поводу введения санкций в отношении NIS. И ждет ответа на два вопроса: первый — это время возможного введения санкций, а второй: в каком случае могут быть введены санкции, если российский пакет, например, будет менее 50%? Будут ли тогда введены санкции или они будут введены при любом российском пакете, если он сохранится в NIS? И еще один момент: буквально день-два назад он сообщил, что провел переговоры с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом, который, по словам Вучича, подтвердил предстоящее введение санкций».

По словам президента Сербии, стоимость компании NIS составляет €1 млрд. Таким образом, доли «Газпрома» в ней — порядка €600 млн. При этом Вучич задался вопросом: если сделка состоится, будут ли США готовы к тому, что Москва получит такую сумму? Эксперт Финансового университета Игорь Юшков отмечает, что заявления сербского лидера сейчас больше похожи на попытку надавить на российскую сторону: «Вся эта история про санкции звучит только от сербской стороны. Вообще, пока складывается такое впечатление, что вся эта информационная кампания придумана Вучичем для того, чтобы как раз купить по низкой цене эти активы.

В 2009 году, когда "Газпромнефть" стала контрольным акционером NIS, она дала за это уже тогда $400 млн. После этого она вложила примерно $2,7 млрд в модернизацию НПЗ. Они вывели глубину переработки на уровень выше 99%. И сейчас им предлагают продать это за €700 млн. Ну, конечно, это сверхнизкая цена. При том, что Вучич еще и предупреждает, что он якобы администрацию будущую Трампа предупредил, мол, если вы будете вводить санкции, мы будем вынуждены выкупить у "Газпрома" и "Газпромнефти" их пакет и сразу эти деньги передадим им, Трамп может и это запретить.

Намек такой: мол, соглашайтесь на эту сумму, потому что альтернатива в том, что мы просто национализируем эту часть, и вы вообще ничем владеть не будете и денег не получите. Опять же, мы не видели прецедентов, чтобы кто-то вводил санкции против НПЗ в Европе. То есть мы видели, например, что у "Роснефти" отняли просто, арестовали эти активы в Евросоюзе, но это были именно европейские санкции. Но пока мы не узнаем, что же там за санкции американцы якобы инициировали, мы не сможем сказать, а нужно ли вообще что-то продавать».

На днях Александр Вучич заявил, что запросит разговор с Владимиром Путиным из-за возможных санкций США против нефтекомпании NIS. Сербский лидер рассчитывает, что беседа может состояться в конце января. А перед этим он намерен провести переговоры с новой администрацией США.

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Владислав Викторов