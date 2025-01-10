Главные новости к утру 10 января

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин выразил желание встретиться с ним, и стороны начали подготовку к встрече, сроков которой он не назвал. Возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина он обещал определить позднее.

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили 16 БПЛА над Ростовской областью, три — над Брянской. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате природных пожаров в Лос-Анджелесе погибло не менее семи человек, сообщил CNN. Вице-президент США Камала Харрис из-за ЧП отменила визиты в Сингапур, Бахрейн и ФРГ.

На рынок жилья в Москве в 2024 году выведено 67 новых объектов,, подсчитали для «Ъ» в консалтинговой компании «Метриум». Площадь выведенных корпусов потеряла почти 4% и составила 3,9 млн кв. м. Показатель год к году сократился на 5,6% и стал минимальным с 2020-го.

Евросоюз рекомендовал авиаперевозчикам избегать полетов над пятью городами России: Москвой, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Самарой и Санкт-Петербургом. Норма также касается компаний третьих стран с разрешением от Европейского агентства авиабезопасности (EASA).

Япония в рамках антироссийских мер с 23 января вводит санкции против 11 физлиц, 51 компании и трех банков из России, а также десятков фирм и одного физлица из восьми стран. Экспортные ограничения будут распространяться на 335 наименований товаров.

Палата представителей Конгресса США 243 голосами поддержала законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Как узнал «Ъ», Банк России вводит послабления по обязательным нормативам для банков с базовой лицензией. Они сдают меньше отчетности, но им запрещено покупать права требования к иностранцам, проводить лизинговые операции, выдавать поручительства и банковские гарантии. Новшества коснутся работы с МСП, регионами, проектов по технологическому суверенитету.

Команда избранного президента США Дональда Трампа может продолжить поддерживать Украину и после инаугурации политика, так как пока не определилась со способом решения конфликта, написала британская Financial Times.

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