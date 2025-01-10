Харрис предупредила, что ожидать выплат нужно не всем пострадавшим при пожарах

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что некоторые американцы, которые потеряли свои дома в результате масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, не смогут получить страховые выплаты, поскольку страховщики ранее перестали предлагать им свои услуги. На фоне ситуации политик решила отменить намеченные на 13–17 января визиты в Сингапур, Бахрейн и Германию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Камала Харрис

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Вице-президент США Камала Харрис

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих пострадавших, что задержит... восстановление. Я думаю, это важная проблема... и надеюсь, что можно будет как-то решить ее, потому что у многих из этих семей не будет возможности для восстановления»,— заявила госпожа Харрис (цитата по «РИА Новости»).

7 января в Южной Калифорнии распространились лесные пожары. По данным пожарной службы штата, площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла 11 тыс. га. Местные власти сообщили о шести погибших, отметив, что число жертв может вырасти, и называют пожары самыми разрушительными в истории округа. В престижном жилом районе Пасифик-Палисадес площадь возгораний достигла 63,9 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда, покинуть дома обязаны более 100 тыс. человек. JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ».