Главные анонсы 10 января

Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.

В Москве ожидается официальный визит вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко в сопровождении нескольких словацких депутатов.

В Перми краевой суд проведет заседание по делу бывшего сотрудника Росгвардии Алексея Головина, обвиняемого в убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина.

В Санкт-Петербурге закроется генконсульство Польши.

В Братиславе состоится заседание Комитета по европейским делам Национального совета (однопалатный парламент) с участием премьер-министра страны Роберта Фицо, посвященное его визиту в Россию в декабре 2024 года.

В Олбани апелляционный суд штата Нью-Йорк, как ожидается, вынесет приговор избранному президенту страны Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

В США пройдут судебные слушания, в ходе которых военный судья может одобрить сделку о признании вины с обвиняемыми в терактах 11 сентября 2001 года.

В Сирии состоится визит заместителя председателя Совета министров, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

В Вене президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики.

На мысе Канаверал (США) запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с группой коммуникационных спутников Starlink.