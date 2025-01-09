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Все как у взрослых

В Орловской области появилось управление мониторинга социальных процессов

В правительстве Орловской области учреждено новое управление — мониторинга социальных процессов. Предполагается, что оно займется социологической оценкой услуг, предоставляемых населению госорганами. Управление с похожим названием существует и в администрации президента. Другие регионы не спешат с созданием аналогичных структур. Эксперт считает, что орловские власти подтолкнул президентский указ о новом KPI для губернаторов, сместивший акценты со статистических показателей на социологические.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на Международной выставке-форуме «Россия» (январь 2024 года)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на Международной выставке-форуме «Россия» (январь 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на Международной выставке-форуме «Россия» (январь 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил положение об управлении мониторинга социальных процессов региона. Согласно опубликованному на портале правовых актов документу, он вступил в силу с 1 января. Новое управление создается в рамках инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года «Государство для людей».

Как указано в постановлении, оно займется внедрением принципов «клиентоцентричности» в работу исполнительных органов власти и местного самоуправления, что приведет к улучшению качества предоставляемых ими услуг и сервисов в социальной сфере.

Согласно документу, сотрудники управления будут собирать информацию о «приоритетных региональных жизненных ситуациях» и курировать их последующий «реинжиниринг».

В полномочия новой структуры среди прочего входят анкетирование и опросы населения, а также координация работы по оптимизации и сертификации государственных услуг. В правительстве области сказали “Ъ”, что руководитель в управление мониторинга социальных процессов пока не назначен. В будущем он будет напрямую подчиняться заместителю губернатора по социальной политике Олегу Ревякину.

Отметим, в администрации президента в прошлом году появилась новая структура с похожим названием — управление по вопросам анализа и мониторинга социальных процессов.

Его возглавляет Александр Харичев, и по сведениям “Ъ”, именно оно, и во многом совместно с правительством, занималось разработкой нового KPI для губернаторов, в который недавно были добавлены несколько социологических параметров (см. “Ъ” от 29 ноября 2024 года).

О появлении новых подразделений для мониторинга социальных процессов в других регионах пока не известно. Обычно аналогичную функцию просто выполняют действующие министерства и управления. К примеру, в Воронежской области мониторинг социальных и экономических процессов ведут министерства внутренней политики и экономического развития. В облправительстве сказали “Ъ”, что на данном этапе их ресурсов и компетенций «вполне достаточно».

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Местный политолог Владимир Слатинов считает, что губернатор Андрей Клычков может также рассматривать новое управление как «хорошее подспорье для политического менеджмента в преддверии сентябрьских выборов в горсовет Орла, а также выборов в областной совет и Госдуму в следующем году».

Сергей Толмачев, Воронеж

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