Рубль настраивается на стабильность

Центробанк возобновил покупки валюты в рамках бюджетного правила, но рынок этого не заметил. По подсчетам ЦБ, официальный курс доллара вырос на 60 коп. — до 102 руб. Евро, напротив, подешевел на 1 руб. и теперь торгуется по 105 руб. Регулятор с 9 января вернулся на валютный рынок. В конце осени из-за резкого ослабления рубля он отказался покупать юани для Минфина в рамках бюджетного правила. Из-за этого чистый поток валюты на биржу вырос до 8 млрд руб. в день. В новом году Центробанк компенсирует отложенные операции и теперь продает юани лишь на 3 млрд руб. в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Чего ждать от валютного рынка в новом сезоне? Пока роль ЦБ сложно назвать определяющей, говорит ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «Это действительно незначительные значения, то есть, даже если мы вернемся к 8,4 млрд руб. в день, это составляло меньше 2% от среднедневного объема торгов юанями. С учетом того, что курс стабилизировался, ситуация постепенно восстанавливается, поэтому Банк России возобновляет свои операции. То есть конкретно этот фактор является буквально крошкой. Основной же фактор — это, безусловно, показатели торгового и платежного баланса.

Пока ожидаем, что рубль будет сохранять умеренную стабильность. Экспортные потоки так или иначе останутся сдержанными из-за санкций. Есть основания полагать, что конъюнктура на рынке нефти будет оставаться не самой радужной. О чем может говорить подорожание доллара до 114 руб. в канун Нового года? Вероятно, был какой-то высокий спрос. Такие краткосрочные всплески контролировать сложно. И, ориентируясь на историю, после каждого какого-то резкого всплеска в одну сторону потом происходит откат к более нормальным, адекватным значениям».

По итогам 2024 года доллар в России подорожал на 13%. При том что международный индекс американской валюты вырос лишь на 7%. В первый торговый день 2025-го стабильным оставался лишь юань: на бирже он прибавил 8 коп. — по официальному курсу 27 руб. Дешевеющий на этом фоне евро можно объяснить действиями ФРС, рассуждает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг: «За период праздников доллар довольно сильно укрепился. Многие говорят о том, что возможен паритет с евро. Прочли стенограмму обсуждения Федрезервом ставки в декабре, и оттуда следует, что в Америке они будут довольно высокими. Дифференциал между Европой и США в этом смысле будет выше, чем ожидалось. И логично, что доллар выглядит довольно крепким. Собственно, данная реакция в рубле тоже отражена. Другое дело, что параллельно мы видели нехарактерное движение, когда при укреплении доллара дорожает нефть. По идее, дорогая нефть могла бы способствовать более крепкому рублю, но пока этого не происходит. Отчасти, может быть, это связано с тем, что в офшоре рубля много, по крайней мере, в Китае он по-прежнему стоит очень дешево.

Скорее всего, цены на нефть все-таки вернутся ближе к $70 за Brent. Соответственно, по Urals где-то в район $65. Большой поддержки ждать не стоит. Объемы будут довольно низкие. Что касается импорта, то краткосрочно, учитывая праздники в Китае, наверное, он просядет. На горизонте января-февраля мы все-таки можем увидеть, что рубль поднырнет под 100 руб. к доллару. Если прогнозировать на более длинный срок, весной, например, в начале лета курс может быть даже чуть-чуть слабее, чем сейчас — 102-105 руб.».

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2025 год выглядит оптимистичнее. В среднем курс доллара должен составить 96,5 руб. Опрошенные Центробанком экономисты считают, что американская валюта будет торговаться по 102 руб. Глава сбербанка Герман Греф говорил, что к концу года доллар может подорожать и до 115 руб.

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Иван Якунин