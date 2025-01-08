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Коммерсантъ FM
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Оплату картами «Мир» для россиян в Иране введут до 30 июня

Российские туристы в течение первого полугодия 2025 года — до 30 июня — смогут начать использовать карты платежной системы «Мир» для оплаты товаров и услуг в Иране. Следующим этапом станет введение возможности для иранцев расплачиваться картами Shetab на территории России, рассказал посол республики в Москве Казем Джалали.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дипломат отметил в интервью агентству IRNA, что приступить к интеграции карт Shetab в России планируется во второй половине 2025 года. Он назвал успешными переговоры между центральными банками двух стран и выразил надежду, что в 2025 году усилия по решению финансовых и валютных проблем между Тегераном и Москвой принесут свои плоды.

Председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщал 6 июля 2024 года, что Москва и Тегеран закончили работу над интеграцией национальных платежных систем. Он говорил, что соединение «Мира» и Shetab будет проходить в три этапа. Так, с ноября владельцы карт Shetab получили возможность снимать рубли в банкоматах российских банков. На втором этапе планировалось позволить россиянам оплачивать покупки в Иране картой «Мир». После завершения третьего этапа иранцы смогут платить картами Shetab в России.

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В декабре министр энергетики Пакистана Аваис Легари рассказал, что страна ведет обсуждение с Россией о внедрении платежной системы «Мир» в Исламской Республике. В середине того же месяца спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо сообщал, что страны работают над созданием сети банкоматов в Никарагуа, которые будут принимать карты «Мир».

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