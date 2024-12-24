Пакистан обсуждает с Россией перспективу использования карт «Мир»

Россия и Пакистан обсуждают возможность внедрения в Исламской республике российской платежной системы «Мир». Об этом в интервью ТАСС рассказал министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

По его словам, вопрос о механизме таких расчетов стал одним из главных в рамках работы межправительственной комиссии. Господин Легари отметил важность проработки этой темы для дальнейшего развития двусторонней торговли и повышения уровня экономического сотрудничества между странами.

Заседание российско-пакистанской межправкомиссии прошло 4 декабря. Участники встречи обсудили перспективу запуска прямого авиасообщения, вопросы строительства в Пакистане гидроэлектростанций, а также увеличение поставок нефти.

В середине декабря о том, что Россия и Никарагуа работают над созданием в латиноамериканской стране сети банкоматов, принимающих карты «Мир», сообщил спецпредставитель никарагуанского президента по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.

В начале ноября центральные банки Ирана и России завершили первый этап интеграции платежных систем, в рамках которого российская карта «Мир» была официально подключена к иранской Shetab.