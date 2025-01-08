Криминальные итоги 2024 года

Нападения на полицейского, смерть младенца из-за ошибки медсестры, растление 19 детей, подготовка теракта язычниками, поножовщина в школе и убийство офицера-подводника. «Ъ-Кубань» рассказывает о самых резонансных уголовных делах 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Преступник мимо проходил

Вечером 2 января 2024 года на улице Бургасской в Краснодаре произошло жестокое преступление. 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 11-летнюю девочку с ножом. Затем он ранил в шею и спину проходившего мимо мужчину, а также ударил ножом в лицо женщину, которая выходила из магазина. Пострадавших взрослых госпитализировали. Сотрудники полиции Краснодара оперативно задержали нападавшего.

В сентябре Октябрьский районный суд Краснодара признал Аскера Мамия виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ, пп. «в, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (хулиганство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и приготовление к убийству) и приговорил к 15 годам колонии строго режима.

Осужденный обжаловал приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Трагическая ошибка медсестры

В конце января 2024 года Темрюкский районный суд признал медсестру виновной в гибели ребенка. Алевтину Чалову осудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В феврале 2022 года в Темрюкскую центральную районную больницу поступила 10-месячная девочка с термическим ожогом. В отделении анестезиологии-реанимации работала медсестра, которая отсоединила систему для вливания инфузионных растворов от катетера, установленного в вене ребенка. Промывая катетер, она по ошибке добавила в раствор препарат тиопентал натрия вместо гепарина. Состояние девочки резко ухудшилось, и она скончалась.

На судебном заседании подсудимая не признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься врачебной (медицинской) деятельностью в течение двух лет. Алевтине Чаловой запрещено выезжать за пределы региона, посещать места проведения развлекательных мероприятий, выходить из дома с 23:00 до 6:00.

Мать, утопившая дочь

В середине апреля жительницу Краснодара, утопившую свою двухлетнюю дочь в ванне, приговорили к 10 годам колонии общего режима. Ее осудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В сентябре 2023 года мать оказалась одна с ребенком в съемной квартире. Она накрыла девочку подушкой и не давала ей дышать, пока ребенок не потерял сознание. Затем она отнесла девочку в ванную комнату и утопила.

В судебном заседании Ольга Сингх полностью признала вину. Она заявила, что убила своего ребенка из-за неприязненных отношений с ее отцом, который жил отдельно и не участвовал в воспитании дочери. В своем последнем слове женщина попросила для себя максимально сурового наказания.

Подготовка теракта в храме

Шестого июня Южный окружной военный суд признал двух неоязычников виновными в подготовке теракта в крымском храме. Их приговорили к 12 и 14 годам колонии строгого режима.

В феврале 2022 года в Симферополе были задержаны двое жителей, которые планировали совершить теракт в храме. Они оказались участниками языческой секты и вступили в сговор с целью взорвать православный храм Иконы Божией Матери «Путеводительница». Один из преступников, убежденный в необходимости уничтожения христианства, планировал серию террористических актов. Он заявлял, что его организация «Крымский альянс язычников» будет продолжать свою преступную деятельность до тех пор, пока все христиане не перестанут существовать или не примут язычество.

Следствие установило, что обвиняемые купили аммиачную селитру и алюминиевый порошок, из которых затем изготовили взрывчатое вещество. Кроме того, они незаконно приобрели электродетонатор. Однако осуществить свои планы злоумышленникам не удалось, так как они были задержаны сотрудниками ФСБ.

Растление 19 детей

В июле Гагаринский районный суд Севастополя приговорил местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за растление 19 детей. Он признан виновным сразу по двум статьям УК РФ «действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» и «распространение порнографических материалов в интернете».

По данным следствия, севастополец с августа 2020 года по апрель 2021 года использовал фейковый аккаунт в соцсети. С помощью него он знакомился с девочками в возрасте от 7 до 16 лет из разных регионов России и убеждал их присылать ему фотографии порнографического характера, которые затем распространял в интернете.

Суд также обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 1,9 млн руб.

Массовая драка в Афипском

7 сентября 2024 года в поселке Афипском Северского района возле местного дома культуры произошла массовая драка. По данным районных властей, конфликт произошел из-за девушки.

Спустя некоторое время после произошедшего стало известно о задержании 43 человек, которые участвовали в потасовке. Следственный отдел по Северскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ноябре одного из участников массовой драки в Афипском заключили под стражу до 8 декабря. Уроженца Чеченской республики обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Согласно информации следствия, он в компании двоих своих знакомых спровоцировал конфликт с местными жителями. В результате драки была травмирована женщина, которой нанесли удар кулаком в грудь, еще один потерпевший получил травмы средней степени тяжести.

Двое соучастников скрылись от следствия, их дела выделены в отдельное производство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Убийство офицера-подводника

В конце октября Краснодарский краевой суд признал бывшего главу федерации карате Украины Сергея Денисенко виновным в убийстве бывшего командира подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также незаконном хранении оружия и государственной измене (на момент совершения преступлений подсудимый имел гражданство Российской Федерации). Ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 500 тыс. руб., с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев. В пользу отца убитого с него взыскали 5 млн руб.

В июле 2023 года в Краснодаре, во время пробежки, был застрелен Станислав Ржицкий. Убийца произвел восемь выстрелов и скрылся с места преступления. На следующий день в Туапсе был задержан Сергей Денисенко — бывший глава федерации карате Украины. При нем обнаружили пистолет с глушителем, а также билеты на рейсы в Турцию и Швейцарию.

Сергей Денисенко до начала специальной военной операции жил на территории Украины и работал тренером по каратэ. После переезда в Россию он получил гражданство РФ. Станислав Ржицкий — капитан второго ранга, ранее командовал подводной лодкой «Краснодар» в составе Черноморского флота. В последние годы он занимал должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в администрации Краснодара.

Сергей Денисенко признал свою вину. Причиной нападения на российского офицера, по словам злоумышленника, стало то, что тот участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Согласно данным следствия, преступление было совершено по заданию спецслужб Украины с целью «дестабилизации обстановки в России, деморализации населения и военнослужащих в условиях проведения специальной военной операции».

Нападение на полицейского

В ночь на 24 октября в Краснодаре житель Уфы Марат Абдюшев напал на полицейского, который пытался его задержать по подозрению в употреблении запрещенных веществ. Злоумышленник избил полицейского, похитил табельное оружие и скрылся.

В Краснодаре объявили план «Перехват», автомобильное движение в городе было парализовано несколько дней — сотрудники государственных органов проверяли транспорт на выездах из города. Полицейские проводили поквартирный обход в поисках сбежавшего.

26 октября Марата Абдюшева задержали в одном из домов, расположенных в садоводческом товариществе Краснодара. Во время допроса он полностью признал вину. Уфимца обвинили в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 318, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). Сейчас Марат Абдюшев находится в СИЗО.

В ноябре стало известно, что у сотрудника ДПС, который пострадал во время патрулирования в Краснодаре, возникли проблемы со зрением. Сейчас полицейский находится на лечении в ведомственном госпитале.

Поножовщина в школе

6 декабря в поселке Российский 14-летний ученик одной из школ поссорился со своим сверстником из-за девочки. Конфликт перерос в поножовщину. В результате произошедшего пострадали пять детей: 13-летний мальчик получил травмы средней тяжести, 15-летний — ножевое ранение стопы, а 14-летний школьник — перелом носа и сотрясение головного мозга. Все они были госпитализированы. Также легкие травмы получили еще два ученика, но от госпитализации они отказались. Вскоре пострадавших выписали из больницы.

В отношении подростка следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).

24 декабря Прикубанский районный суд признал молодого человека виновным. С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации (в ходе следствия установили, что родители школьника проживали в России незаконно).

Алина Зорина