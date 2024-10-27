Марат Абдюшев признал вину в нападении на полицейского в Краснодаре

Следственные органы показали видео допроса Марата Абдюшева, подозреваемого в нападении на полицейского в Краснодаре. На них он признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Видеозапись распространило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Допрос Марата Абдюшева, подозреваемого в нападении на полицейского в Краснодаре

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Допрос Марата Абдюшева, подозреваемого в нападении на полицейского в Краснодаре

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

«С предъявленными обвинениями согласен? Вину в совершении предъявленных преступлений признаете?» — спрашивает его следователь. «Да»,— отвечает Абдюшев на оба вопроса.

Господина Абдюшева задержали вечером 26 октября в одном из садоводческих товариществ Краснодара. В задержании участвовала полиция при силовой поддержке Росгвардии.

Фигуранта дела искали на протяжении двух дней после того, как в ночь на 24 октября он напал на полицейского в Краснодаре. Сотрудники МВД обратили внимание на двух граждан на улице Лузана, которые при виде служебного автомобиля попытались скрыться. При попытке задержания один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным заряженным оружием и сбежал. Второго участника инцидента задержали на месте.

Александр Орлов