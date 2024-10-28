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Суд в Краснодаре арестовал напавшего на полицейского приезжего до 24 декабря

Ленинский районный суд Краснодара арестовал обвиняемого в нападении на полицейского. Марата Абдюшева заключили под стражу на 1 месяц и 28 дней — до 24 декабря включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ленинский районный суд Краснодара арестовал на время следствия Марата Абдюшева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, разбое и хищении у него огнестрельного оружия. Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Абдюшева меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 1 месяц 28 дней, то есть до 24 декабря 2024 года включительно»,— сказано в публикации.

«Ъ-Кубань» писал, что суд по избранию меры пресечения в отношении фигуранта начался днем в понедельник, 28 октября. Его задержали двумя днями ранее, 26 октября. До этого полиция искала фигуранта в течение нескольких суток. В ночь на 24 октября он напал на полицейского и разбил ему голову кирпичом, после чего скрылся с табельным оружием. Пострадавший сотрудник ППС пошел на поправку.

Вячеслав Рыжков

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