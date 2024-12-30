63,3 млн на благоустройство городов, повышенный взнос на капремонт и ухудшение погоды на Новый год

В Татарстане в 2025 году выделят 63,3 млн руб. на благоустройство пяти городов. Больше всего средств (46 млн руб.) направят на работы в Чистополе. Также предусмотрено благоустройство в Бугульме, Нурлате, Бавлах и Альметьевске.

С 2025 года в Татарстане установили повышение минимального взноса за капремонт в многоквартирных домах на 10%. Размер платежа дойдет до 8,47 руб. за квадратный метр. В 2024 году он составлял 7,7 руб.

31 декабря в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий перед Новым годом. В республике прогнозируют сильный ветер до 15–20 м/с, метель, ухудшение видимости до 1 км и менее и гололед.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что существуют основания полагать, что республика подвергнется атакам беспилотников во время новогодних праздников. Господин Песошин поручил проверить все системы оповещения. По его мнению, обстановка отличается от прошлогодней.

Из бюджета Татарстана выделили субсидию в 31,4 млрд руб. на строительство корпуса №11 «Бытовая электроника» индустриально-технологического парка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». Ранее уже инвестировали в постройку корпуса №27 «Ильюшин». Общий размер субсидии составил 34,9 млрд руб.

В Казани на реконструкцию Театра юного зрителя выделят более 704,4 млн руб. Большую часть средств направят на строительно-монтажные работы (379,6 млн руб.) и покупку оборудования (почти 177,7 млн руб.).

В ряде районов Татарстана выявили грубые нарушения при открытии елочных городков. Их обнаружили в Казани, Нижнекамске, Менделеевском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Новошешминском и Тюлячинском районах. К основным нарушениям относятся неправильно организованный периметр безопасности, отсутствие досмотра и т.д.

Бывший директор Бугульминского русского драматического театра имени А.В. Баталова предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в театр трудоустроили работников, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность. Сотрудникам начисляли зарплату, которую экс-директор учреждения присваивал себе.

Диана Соловьёва