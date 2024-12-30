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Субсидия на строительство парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» выросла до 34,9 млрд рублей

В Татарстане увеличили субсидию на строительство корпусов индустриально-технологического парка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга» до 34,9 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее из бюджета Татарстана выделяли почти 3,5 млрд руб. на строительство корпуса №27 «Ильюшин» парка «Синергия». Здание назвали в честь советского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Объект площадью 55,8 тыс. кв. метров планируют ввести в эксплуатацию в марте 2026 года.

Выделенные средства в размере 31,4 млрд руб. инвестируют в строительство корпуса №11 «Бытовая электроника». Объект площадью более 85,3 тыс. кв. метров планируют ввести в эксплуатацию в апреле 2025 года.

Диана Соловьёва

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