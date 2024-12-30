В Татарстане выявили грубые нарушения при открытии елочных городков

В Татарстане выявили грубые нарушения во время открытия елочных городков. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по республике Александр Мищихин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Татарстана.

«Несмотря на неоднократное акцентирование внимания руководителей районов на необходимости соблюдения предписанных требований и поручения раиса республики, ежегодно допускаются грубейшие нарушения», — рассказал господин Мищихин.

Нарушения выявили в Казани, Нижнекамске, Менделеевском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Новошешминском и Тюлячинском районах. Александр Мищихин отметил, что на большинстве площадок с недостатками был ненадлежащим образом организован периметр безопасности, были свободные зоны, позволяющие пройти без досмотра. Бетонные блоки или большегрузный транспорт не были выставлены для остановки автомобилей, а работники частных охранных организаций не проводили досмотр посетителей.

Материалы по выявленным нарушениям передадут в прокуратуру и антитеррористическую комиссию. Подобные грубые нарушения влекут административную ответственность, напомнил Александр Мищихин.

Диана Соловьёва