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В Татарстане с 2025 года минимальный взнос на капремонт домов увеличат на 10%

В Республике Татарстан минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов увеличится на 10% с нового года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации республики.

Премьер-министр республики Алексей Песошин уже подписал постановление. Документ предполагает повышение размера взноса на капремонт многоквартирных домов до 8,47 руб. за квадратный метр вместо прежних 7,7 руб.

В 2024 году программа капитального ремонта многоквартирных домов в республике была полностью завершена на 748 домах, включая семь объектов, сданных во вторую половину декабря.

Влас Северин

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