В Бугульме экс-директора театра осудят за мошенничество

Бугульминская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего бывшего директора Бугульминского русского драматического театра имени А.В. Баталова. Фигуранта обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, фигурант создал схему, по которой в театр трудоустраивались граждане, не осуществлявшие трудовую деятельность. При этом лицам начисляли заработную плату. Денежные средства бывший директор театра присваивал себе и тратил на свои нужды.

Как сообщает прокуратура Татарстана, министерству культуры республики был причинен ущерб на сумму более 700 тыс. руб. В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил более 450 тыс. руб.

Уголовное дело направили в Бугульминский горсуд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва