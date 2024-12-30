31 декабря на территории Татарстана прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 31 декабря в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 31 декабря в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ночью и днем 31 декабря в Татарстане и Казани ожидается сильный ветер порывами до 15–20 м/с. Скорость ветра в столице республики ночью и утром составит до 15–17 м/с. На территории Татарстана также прогнозируют метель с ухудшением видимости до 1 км и менее и гололед. На дорогах ожидается сильная гололедица и накат.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана перед Новым годом республика окажется под влиянием очередного атмосферного фронта. В регионе пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью составит около -3...-8°, а днем потеплеет до -2...+1°.

Диана Соловьёва