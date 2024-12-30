В Татарстане выделят 63,3 млн рублей на благоустройство 5 городов

В 2025 году на благоустройство пяти городов Татарстана выделят порядка 63,3 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

На Чистополь направят около 46 млн руб. Средства пойдут на содержание дорожно-уличной сети, ремонт ям, вывоз снега и озеленение города. Включены работы по уборке улиц, парков и скверов, очистке территории от льда, покраске автобусных павильонов, валке деревьев, покосу травы, обрезке кустарников и посадке цветов.

Для Бугульмы предусмотрено 9 млн руб. на благоустройство и озеленение. Средства будут потрачены на валку деревьев, вырезку порослей, посадку и полив зеленых насаждений, а также уход за газонами и клумбами. В Нурлате на благоустройство и озеленение выделят 5 млн руб., в Бавлах — 2,1 млн руб., а в Альметьевске — 1,2 млн руб.

Влас Северин