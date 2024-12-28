Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 16 октября

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) на вечерней торговой сессии находился на уровне 2802,76 пункта по данным на 23:15. Показатель вырос на 1,6% и впервые с 16 октября превысил 2800 пунктов.

Максимально индекс поднимался до 2803,13 пункта. Лидерами роста стали «Транснефть» (+7,43), «Европлан» (+4,77%), группа «Позитив» (+4,75%), «Аэрофлот» (4,67%) и HeadHunter (+4,55%). Лидеры снижения — «Магнит», «Полюс» и «Фосагро».

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Индекс Мосбиржи в середине декабря впервые с марта 2023 года опускался ниже 2400 пунктов. Показатель падал на фоне введения санкций. Индекс вернулся к более высоким показателям после решения Центробанка сохранить ключевую ставку.

Как финансовые рынки привыкают к жизни в новых условиях — в материале «Ъ» «Санкционная адаптация».