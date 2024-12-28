Главные новости за 28 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Власти Санкт-Петербурга продлили действие ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории города до 14 января 2025 года. Соответствующее распоряжение комитета по транспорту опубликовано на сайте Смольного. Согласно документу, в Петербурге приостанавливается действие ранее выданных разрешений на выполнение полетов и выдача новых разрешений. Исключение в данном случае вновь сделано для федеральных и городских органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, компаний и физлиц в целях выполнения гособоронзаказа, в рамках официальных спортивных мероприятий и т. д.

В Петербурге восьмиклассницу задержали за то, что она, как считают в правоохранительных органах, повесила в образовательном центре фотографии членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) с подписью «Герой России». Снимки заметили 26 декабря. На них были изображены заочно арестованные Денис Капустин и Алексей Левкин (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Полиция примерно за сутки нашла предполагаемую расклейщицу. Теперь 16-летней девушке грозит срок по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма (205.2 УК РФ).

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Петербурге начинается строительство транспортной развязки М-11 «Нева» с подключением к аэропорту Пулково, сообщила 28 декабря пресс-служба кабмина. Движение по новому маршруту откроют в конце 2026 года. По мнению господина Хуснуллина, реализация проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к аэропорту с использованием скоростной трассы, участок которой вместе со съездами составит 5,5 км. Развязка возводится с учетом развития застройки Пушкинского района и Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Красногвардейский районный суд оштрафовал на 30 тыс. рублей бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова за дискредитацию армии, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. На данный момент музыкант живет в Калифорнии. Поводом для составления протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ стали пять публикаций из личного Telegram-канала господина Балунова, где он негативно высказывался о спецоперации на территории Украины и действиях российских властей.

Власти Санкт-Петербурга утвердили адресную программу производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории города на 2025-2029 годы. В нее вошло рекордное количество объектов — 3190. Это число больше предыдущего периода планирования на 13%, уточнили в ГАТИ. В частности, в планы на пятилетие вошло около 900 объектов на благоустройство территорий, 1100 работ на инженерных сетях, реставрация 100 исторических зданий, 600 работ по улучшению состояния многоквартирных домов и ремонт более 100 дорог и трамвайных путей.

В субботу, 28 декабря, на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на атомном ледоколе «Якутия». Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Универсальный атомный ледокол «Якутия» был построен по заказу ФГУП «Атомфлот». Закладка судна состоялась 26 мая 2020 года, на воду «Якутия» была спущена 22 ноября 2022 года — в церемонии принимал участие президент России Владимир Путин. Судно стало третьим в серии 22220. От своих предшественников «Якутия» отличается тем, что ее строили в условиях масштабного импортозамещения.

Экспертиза подтвердила, что найденные под Белоостровом останки принадлежат пропавшему в июне 2004 года журналисту Максиму Максимову. Об этом 28 декабря сообщила «Фонтанка». По данным издания, несмотря на то, что тело пролежало в земле 20 лет, установить личность убитого экспертам труда не составило. Установленные обстоятельства смерти совпали с теми, что ранее описывал обвиняемый полковник полиции в отставке Михаил Смирнов. Помимо этого, следствие располагает материалами ДНК покойной матери господина Максимова.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подростка, подозреваемого в совершении теракта в отделении «Почты России» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, днем 25 декабря фигурант совместно с иным лицом, находясь у ОПС №193231 «Почты России» на проспекте Большевиков, д. 2 А, совершили поджог, бросив горящую бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почтовой связи. Дождавшись возгорания, предполагаемые злоумышленники с места совершения преступления скрылись. Решением суда молодой человек отправлен в СИЗО до 26 февраля.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на выполнение работ по реконструкции вестибюля станции «Парк Победы» с заменой эскалаторов. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 3,258 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок. Согласно опубликованному техзаданию, планируемые сроки окончания работ — 16 августа 2027 года. Заявки на конкурс принимаются до 21 января 2025 года. Итоги предполагается подвести 27 января 2025 года.

Петербургский поставщик тепломеханического оборудования для атомных электростанций «РЭС Инжиниринг» купил компанию «Феррополис», на балансе которой значится производственная площадка по мехобработке металлов в поселке Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга). Предприятие выпускает детали высокой точности, выполняет фрезерные, токарные, расточные, сборочные работы. Также осуществляет термообработку металла, шлифовку и гальванирование. Площадка в Горелово стала второй производственной базой «РЭС Инжиниринг» в Петербурге.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о продлении на территории города коронавирусных ограничений. Они продолжат действовать до конца декабря 2025 года. Документ опубликован на сайте Смольного. В тексте постановления, в частности, указано, что в Петербурге по-прежнему под запретом несогласованные с Роспотребнадзором публичные мероприятия, а также курение кальянов в специализированных заведениях. Ответственным за исполнением этого постановления назначен вице-губернатор города Олег Эргашев.