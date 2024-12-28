В Петербурге продлили ограничения на полеты беспилотников над городом до 14 января

Власти Санкт-Петербурга продлили действие ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории города до 14 января 2025 года. Соответствующее распоряжение комитета по транспорту опубликовано на сайте Смольного.

Согласно документу, в Петербурге приостанавливается действие ранее выданных разрешений на выполнение полетов и выдача новых разрешений. Исключение в данном случае вновь сделано для федеральных и городских органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, компаний и физлиц в целях выполнения гособоронзаказа, в рамках официальных спортивных мероприятий и т. д.

Напомним, что о подготовке данного распоряжения «Ъ-СПб» писал еще на прошлой неделе. При этом документ разрешает запускать беспилотники юридическим или физическим лицам в интересах киноиндустрии или СМИ, если у них есть подтверждающие документы.

Андрей Цедрик