Экспертиза: найденные под Белоостровом останки принадлежат журналисту Максимову

Экспертиза подтвердила, что найденные под Белоостровом останки принадлежат пропавшему в июне 2004 года журналисту Максиму Максимову. Об этом 28 декабря сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентин Илюшин, Коммерсантъ Фото: Валентин Илюшин, Коммерсантъ

По данным издания, несмотря на то, что тело пролежало в земле 20 лет, установить личность убитого экспертам труда не составило. Установленные обстоятельства смерти совпали с теми, что ранее описывал обвиняемый полковник полиции в отставке Михаил Смирнов. Помимо этого, следствие располагает материалами ДНК покойной матери господина Максимова.

«Ъ-СПб» писал, что тело Максима Максимова нашли в лесополосе под Белоостровом 25 декабря. По версии СК, мотивом убийства явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников внутренних органов, включая полковника Смирнова.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Девяностые не закончились в 1999-м».

Андрей Цедрик