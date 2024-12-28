Экспертиза: найденные под Белоостровом останки принадлежат журналисту Максимову
Экспертиза подтвердила, что найденные под Белоостровом останки принадлежат пропавшему в июне 2004 года журналисту Максиму Максимову. Об этом 28 декабря сообщает «Фонтанка».
Фото: Валентин Илюшин, Коммерсантъ
По данным издания, несмотря на то, что тело пролежало в земле 20 лет, установить личность убитого экспертам труда не составило. Установленные обстоятельства смерти совпали с теми, что ранее описывал обвиняемый полковник полиции в отставке Михаил Смирнов. Помимо этого, следствие располагает материалами ДНК покойной матери господина Максимова.
«Ъ-СПб» писал, что тело Максима Максимова нашли в лесополосе под Белоостровом 25 декабря. По версии СК, мотивом убийства явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников внутренних органов, включая полковника Смирнова.
Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Девяностые не закончились в 1999-м».