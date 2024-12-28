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Поставщик госкорпорации «Росатом» купил производственную площадку в Горелово

Петербургский поставщик тепломеханического оборудования для атомных электростанций «РЭС Инжиниринг» купил компанию «Феррополис», на балансе которой значится производственная площадка по мехобработке металлов в поселке Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга). Предприятие выпускает детали высокой точности, выполняет фрезерные, токарные, расточные, сборочные работы. Также осуществляет термообработку металла, шлифовку и гальванирование.

Площадка в Горелово стала второй производственной базой «РЭС Инжиниринг» в Петербурге. В 2022 году компания открыла на Воздухоплавательной улице, 19а центр производства и испытаний тепломеханического оборудования для АЭС общей площадью 980 кв. м. Предприятие выпускает трубопроводную арматуру, насосное и теплообменное оборудование, а также тепломеханические системы.

До приобретения «РЭС Инжиниринг» 100% капитала «Феррополис», компанией в равных долях владели Сергей Бабченко и Алексей Федоров.

Сама «РЭС Инжиниринг», согласно данным СПАРК-Интерфакс, на 51% принадлежит Сергею Тихонову и на 49% АО «Русполимет», бенефициаром которого является бывший вице-губернатор Нижегородской области и топ-менеджер «Северстали» Виктор Клочай. В «РЭС Инжиниринг» и «Феррополис» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Летом 2024 года «РЭС Инжиниринг» арендовал у Группы ЛСР видовой офис площадью 2 295 кв. м в бизнес-центре класса А «Невский 1» на Невском проспекте. Собственник БЦ объяснил, что офис понадобился компании «на фоне стремительного развития деятельности».

По мнению медиаэксперта Bonus Fabula Дмитрия Кумановского, площадка своего поставщика в Горелово нужна РЭС Инжиниринг», чтобы выстроить вертикальную интеграцию и контролировать себестоимость продукции. Сейчас из-за высокой ставки ЦБ РФ сделки направлены на сохранение конкурентоспособности, поэтому приобретенное компанией производство сохранит свой профиль, считает эксперт.

Владимир Колодчук

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